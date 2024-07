Carpi accoglie 10 giovani ucraini per un soggiorno di solidarietà

Sono arrivati ieri a Carpi 10 ragazze e ragazzi ucraini, di età compresa tra i 7 e i 16 anni, accompagnati da 2 adulti. Il progetto rientra tra le iniziative del Patto di Amicizia e Collaborazione tra il Comune di Carpi e la Comunità Territoriale Urbana di Boyarka.

Questo è il secondo anno in cui la nostra città accoglie una delegazione ucraina, ospitandola presso le strutture delle Cooperative Sociali Nazareno. La scorsa estate, l’esperienza è stata molto apprezzata, poiché ha permesso ai giovani ospiti di uscire per alcuni giorni dal contesto della guerra e di rilassarsi in un ambiente sicuro e accogliente.

Quest’anno, oltre alle attività già previste, è in programma una nuova iniziativa: tre giorni al mare in riviera romagnola insieme ad altri bambine e bambini ucraini coinvolti in progetti simili.

Il Sindaco di Carpi, Riccardo Righi, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avere finanziato questa missione di accoglienza dei ragazzi rispondendo alla richiesta fattaci dall'amministrazione di Boyarka che aveva molto apprezzato l'esperienza fatta a Carpi l'anno scorso perchè consente ai ragazzi di stare in un contesto di pace e fare conoscenze rafforzando il legame con la nostra città"

Un sentito ringraziamento va inoltre all'associazione di volontariato Mryia, che ha proposto il progetto e sta collaborando attivamente alla sua realizzazione.

La comunità di Carpi rinnova così il suo impegno per la solidarietà internazionale, distinguendosi come una delle prime città a mettere in campo questi progetti di accoglienza e sostegno.