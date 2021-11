Carpi. L’Amministrazione comunale celebra il ‘Giorno della libertà’

Domani, martedì 9 Novembre, l’Amministrazione Comunale celebra il “Giorno della Libertà”, stabilito con legge nel 2005 in quanto anniversario della caduta del Muro di Berlino: l’appuntamento per ricordare lo storico avvenimento del 1989 è nel parco “Pertini” (via Bollitora).

A rappresentare l’Ente saranno Carlo Alberto Fontanesi, Presidente del Consiglio comunale e Davide Dalle Ave, assessore comunale alla Scuola, Cultura e Politiche giovanili con delega alla Memoria: alle ore 12:15 sarà deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento che ricorda i fatti di 32 anni fa: la cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il monumento dedicato al Muro di Berlino è opera dell’artista Adolfo Lugli, che l’ha donata all’Ente locale, ed è adiacente alla strada intitolata a questa ricorrenza, cioè « Via 9 novembre 1989 (Caduta del Muro di Berlino) ».