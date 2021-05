Carpi. Centri estivi di nidi e materne, iscrizioni fino al 31 maggio

C'è tempo fino al 31 maggio per presentare domanda per frequentare i centri estivi di nidi e materne

I bambini frequentanti i nidi e le scuola d'infanzia comunali e convenzionati possono essere iscritti ai centri estivi che saranno organizzati anche quest'anno, almeno stanno alle attuali norme anti-Covid: l'offerta riguarda il mese di luglio per i nidi, i mesi di luglio e agosto per le materne, nonché settembre per le materne statali.

L'iscrizione va fatta entro il 31 maggio, e la procedura è on-line dal sito dell'Unione: gli uffici scuola dei comuni sono a disposizione su appuntamento per dare supporto alla compilazione della domanda.

I Servizi scolastici "avvertono le famiglie che, considerata l’emergenza da SARS-CoV-2 e le attuali disposizioni, per l’attivazione dei Centri estivi occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della pubblicazione del presente avviso, oltre che ad ogni ulteriore atto normativo o provvedimento che potrà essere successivamente emanato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Conseguentemente, il servizio potrebbe essere non avviato, interrotto, sospeso o modificato nel caso in cui non dovessero esservi le condizioni sanitarie e di sicurezza indicate per una regolare attuazione."