Carpi. Domani apre la biglietteria per la stagione teatrale estiva

Da domani, martedì 8 giugno, apre la biglietteria per la stagione “Accade d'estate a teatro”: sarà infatti possibile prenotare i posti per i diciotto spettacoli a ingresso gratuito, e acquistare i biglietti per i cinque a pagamento.

Ecco le informazioni essenziali sui due mesi del programma (26 giugno-23 agosto).

Prenotazione posti gratuiti

La prenotazione per l'ingresso agli spettacoli gratuiti, che è obbligatoria, sarà attiva per la prima parte di stagione a questo indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi

Prevendita spettacoli a pagamento

La prevendita dei biglietti per i concerti a pagamento sarà attiva sia sul circuito https://www.vivaticket.com e presso l'ufficio informazioni turistiche “InCarpi” (Torre dell’Uccelliera, piazza dei Martiri, 59).

Gli orari

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21:30, salvo modifiche dettate dalle disposizioni anti-Covid vigenti nella data dello spettacolo.

Informazioni

Solo per informazioni sui biglietti (gratuiti e a pagamento) rivolgersi a “InCarpi”, Torre dell’Uccelliera (Piazza dei Martiri, 59) incarpi@carpidiem.it tel. 059.649255

Per informazioni di carattere generale sulla stagione, rivolgersi al Teatro Comunale (Piazza dei Martiri, 72) teatro.comunale@carpidiem.it www.teatrocomunale.carpidiem.it Tel. 059649227 o 059649226 059649022

La stagione teatrale estiva organizzata dal Comune è curata dal direttore artistico del Teatro, il maestro Carlo Guaitoli; la rassegna “Guitar Week” è organizzata in collaborazione con l’Associazione Gaia.