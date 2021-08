Carpi. In funzione l'altro autovelox sulla statale “Romana Sud“

Verso Modena, è entrato in funzione il secondo dei due autovelox fissi sulla statale “Romana Sud“ vicino all'intersezione con via Bella Rosa

Il Comando della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine informa che alle ore 00 di sabato 21 agosto (mezzanotte odierna) entrerà in funzione il secondo dei due autovelox previsti sulla Statale Romana Sud: si è infatti conclusa la fase di sperimentazione anche di questo strumento, collocato prima dell'intersezione con via Bella Rosa, in direzione Modena, pertanto sarà attivato per rilevare la velocità.

Analogo dispositivo, in direzione opposta, era entrato in funzione la scorsa settimana, mercoledì 11, a circa un chilometro di distanza, prima dell'intersezione con via Burzacca.

Si tratta di autovelox “fissi”, cioè funzionanti 24 ore su 24, che possono rilevare gli eccessi di velocità anche senza la presenza di agenti; ogni impianto è “annunciato” da appositi segnali stradali.