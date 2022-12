Carpi. Guasto alle linee telefoniche, telefoni comunali isolati

Per un guasto in corso di riparazione, le linee telefoniche dell'Amministrazione comunale sono isolate, sia in entrata che in uscita.

Per contatti urgenti con la Polizia Locale si può chiamare il numero 800173797, per gli uffici comunali si può scrivere una e-mail all'indirizzo del Settore d'interesse, in attesa che la ditta al lavoro risolva il problema sul centralino telefonico.