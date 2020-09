Carpi, il Comune cerca nuovi "inquilini" per il mercato coperto

Chi è interessato a prendere in affitto un locale commerciale nell’ex-mercato coperto può farsi avanti: il Comune infatti ha aperto i termini della consultazione preliminare, cioè una raccolta di manifestazioni d’interesse puramente conoscitiva, non è quindi una gara per l’affidamento, né un'offerta al pubblico o un invito ad offrire, né darà origine a una graduatoria.

“E’ una promessa mantenuta – dichiara Stefania Gasparini Vicesindaco ed assessore al Centro Storico - in quanto continuiamo a ritenere che quello sia uno spazio fondamentale per la rivitalizzazione del centro storico. Con questa manifestazione di interesse auspichiamo che le proposte che ci verranno sottoposte avranno l’obiettivo della valorizzazione e della rivitalizzazione di questo importante contenitore. La nostra scelta fatta da questa amministrazione è stata quella di avviare una ricerca di mercato che sia la più ampia possibile”.

Categorie di riferimento

Le categorie alle quali è rivolta la possibilità di locazione nello stabile di piazzale Ramazzini sono: esercizi commerciali di vicinato fino a 250 mq; medio-piccole strutture commerciali, alimentari e non, da 250 mq fino a 1500 mq; pubblici esercizi; terziario diffuso a basso afflusso di pubblico; artigianato di servizio; attrezzature sociali; sanitarie; culturali e sedi istituzionali e rappresentative.

Sono escluse le sale giochi e, in ogni caso, il locatario dovrà impegnarsi a non installare apparecchi e congegni come “slot machine” “video lotterie” eccetera.

La durata dell’eventuale locazione sarà di sei anni, rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni: sono ammessi a partecipare a tale procedura operatori economici, Enti pubblici o privati e associazioni, singolarmente o in raggruppamento.

L’immobile, un fabbricato a un unico piano e pianta rettangolare, ha una superficie lorda di 1.155 metri quadri.

Per manifestare il proprio interesse c’è tempo fino al 30 novembre: per le modalità di partecipazione si può scaricare dal sito del Comune il testo integrale dell’avviso.

Per informazioni: 059649187; servizio.patrimonio@comune. carpi.mo.it

Il bando è pubblicato e consultabile sul sito del Comune