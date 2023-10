Carpi: al via la possibilità di iscriversi o cancellarsi dalle liste di presidenti e scrutatori di sezioni elettorali

A Carpi sono aperti i termini per aggiornare gli Albi di presidenti e scrutatori di sezioni elettorali: chi è interessato a farsi inserire, o al contrario a farsi cancellare, ha tempo fino al 31 ottobre per l'albo dei presidenti, fino al 30 novembre per quello degli scrutatori. Per la domanda occorre compilare e inviare l’apposito modulo reperibile sul sito del Comune.

Per fare lo scrutatore si deve essere elettore del Comune in quanto residente a Carpi, e aver assolto agli obblighi scolastici; per la funzione di presidente invece bisogna possedere un diploma di scuola media superiore e non aver superato i 70 anni alla data delle elezioni.

La legge esclude da entrambe le funzioni le seguente categorie: i dipendenti del Ministero dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A ogni elezione, la Commissione elettorale comunale nomina gli scrutatori attingendo dal relativo elenco, partendo da coloro che si sono dichiarati disponibili per la singola tornata elettorale.

L’albo dei presidenti invece viene trasmesso dall'Ufficio elettorale comunale alla Corte d'Appello di Bologna, cui compete la nomina dei presidenti in occasione di ogni consultazione elettorale.

Il compenso per la funzione di presidente e scrutatore, che varia a seconda del numero di consultazioni tenute nella stessa data (per esempio concomitanza di elezioni diverse o di più referendum) non è soggetto a Irpef, quindi non va dichiarato.