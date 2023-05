Carpi, è nata Carpi Lab per la gestione coordinata delle azioni di marketing urbano

Giornata storica quella di martedì 23 Maggio 2023 per il commercio a Carpi: presso l’Auditorium Arturo Loria, per iniziativa di un gruppo di 34 operatori economici del Centro Storico, assistiti dalle Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato, è stata costituita l’Associazione CARPI LAB. La stessa, come riporta lo Statuto sociale all’Art. 1, ha quale scopo esclusivo la gestione coordinata delle azioni di marketing urbano a favore del Centro Commerciale Naturale, primario della Città di Carpi, costituito dal Centro storico, nell'ambito dell'identità socio-culturale della comunità.

Lo stesso Statuto precisa, inoltre, che i fondatori identificano la peculiarità della missione associativa riferita al solo ambito del marketing e della organizzazione delle attività di gestione del CCN e riconoscono, quindi, alle Associazioni di Categoria del Commercio, dell’Artigianato e della Piccola Impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, il loro ruolo sindacale esclusivo, inerente la tutela delle imprese e la loro rappresentanza ai tavoli di concertazione con gli interlocutori istituzionali, associativi e privati.

La nascita di CARPI LAB è il frutto di un lungo percorso di progettazione partecipata che rientra in un Progetto di Valorizzazione Commerciale co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite la L.r. 41/97, il cui bando 2022 ha visto primeggiare la candidatura della Città di Carpi. L’Associazione rappresenta uno stadio evolutivo avanzato, tra i modelli di gestione coordinata del CCN e intende dotarsi di uno staff professionale, di una struttura permanente e di un piano di marketing, già elaborato con il contributo di tutti i portatori di interessi, che garantisca equità di interventi tra le zone del centro storico ed i settori economici presenti.

Entro dieci giorni, i soci fondatori si incontreranno in assemblea per nominare le cariche sociali e per avviare una campagna di raccolta delle adesioni ad ampio raggio. Hanno partecipato al percorso di progettazione numerosi soggetti della società civile con i quali l’Associazione potrà avviare proficue collaborazioni, nell’ambito di una strategia di promozione che metta in risalto anche sistemi di attenzione e offerta di servizi a favore della comunità. La collaborazione con il Comune di Carpi avrà al centro il tema della interazione tra promozione commerciale, turistica e culturale, al fine di valorizzare in pieno l’insieme delle risorse locali.