Carpi, continuano i lavori di riqualificazione di corso Roma

Non si ferma in agosto il cantiere di riqualificazione di corso Roma dove, dalla settimana prossima, i lavori si spostano sul lato ovest: finora il cantiere è stato condotto principalmente da Aimag, in qualità di gestore dei sotto-servizi, con il rifacimento di tutte le condutture principali delle reti acqua, gas e fognatura, oltre agli allacciamenti alle utenze del lato est. Ora gli interventi di allacciamento si sposteranno sull’altro lato comportando, a partire da lunedì 22 agosto, la chiusura del percorso ciclabile, mentre rimarrà invece accessibile il marciapiedi.

In questa fase, fanno sapere dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, si verificheranno chiusure temporanee del passaggio pedonale e brevi interruzioni delle utenze per consentire il collegamento con le nuove reti, come già avvenuto sul lato est. Nel mese di settembre verranno terminati gli allacciamenti alle utenze e saranno posate le altre reti impiantistiche e realizzati i sottofondi. I lavori di ripavimentazione partiranno dai marciapiedi del lato est, per poi procedere sul lato ovest.