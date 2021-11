Carpi e mobilità. Il capolinea di “Arianna” sarà spostato in via Dallai

Novità in arrivo per gli utenti di “Arianna”: il minibus urbano infatti da lunedì 22 novembre cambierà la fermata del capolinea, che dal piazzale della Stazione ferroviaria sarà spostata di qualche metro, in via Dallai. Per le linee extraurbane invece, eventuali cambiamenti saranno indicati direttamente alle fermate.

La temporanea modifica è resa necessaria dai lavori per prolungare il sottopasso ferroviario, la cui durata è stimata in circa sette mesi: ciò comporta anche la provvisoria riorganizzazione della circolazione e della sosta lungo via Dallai, in modo da permettere lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in condizioni di massima sicurezza per gli utenti.

In particolare, spiegano dal Settore Lavori Pubblici, sono state adottate diverse misure tra cui il limite di velocità della strada a 30 chilometri orari, per garantire la massima attenzione all'attraversamento pedonale, soprattutto di coloro che lo iniziano o sono in procinto di farlo per cambiare bus.