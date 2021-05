Carpi, un prof del Meucci nella top ten dei docenti d'Italia

Alessandro Smerieri di Carpi è tra i 10 candidati al “Teacher of the year 2021” assegnato da Junior Achievement, ente no profit impegnato a livello globale nello sviluppo della cultura d’impresa

Alessandro Smerieri, docente d’italiano e storia dell’Iis Meucci, è stato incluso nella rosa dei dieci professori italiani candidati al “Teacher of the year 2021”.

Il prestigioso riconoscimento è assegnato da Junior Achievement, la più importante organizzazione no profit nel campo della cultura d’impresa e dell’integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Smerieri è stato scelto proprio per l’impegno che da anni dedica a questi temi: “E’ un onore essere nella rosa dei finalisti ed è il riconoscimento per il lavoro che il Meucci porta avanti da anni per aiutare i ragazzi a sviluppare le loro competenze e ad inserirsi nel mondo del lavoro. In tale direzione vanno gli sforzi nel progetto Impresa in azione, promosso da Junior Achievement, che ha visto i nostri ragazzi creare delle mini imprese che, con la collaborazione della Camera di Commercio di Modena, hanno progettato e sviluppato idee imprenditoriali, o i circa 200 stage che anche quest’anno il team di docenti che coordino è riuscito a organizzare nonostante la pandemia. Soprattutto penso che la scuola italiana debba ragionare un po’ meno in termini di materie viste come monadi e molto di più sulla costruzione di competenze chiave (linguistiche, digitali, comunicative, professionali) per il pieno sviluppo dei nostri giovani come persone, come cittadini e come lavoratori. Dobbiamo pensare un po’ meno all’esame di Stato e molto di più a quello che attende i nostri ragazzi dopo la maturità”.

Smerieri, 52 anni, laurea in storia alla Ca'Foscari di Venezia, tre figli e un passato da giornalista, è l’unico emiliano della rosa dei finalisti. Tra l’1 e il 3 giugno Junior Achievement svelerà i primi tre classificati e il 3 giugno annuncerà il ‘Teacher of the year 2021” per l’Italia.