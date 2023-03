Carpi. Riqualificazione del “biscione”: approvato il progetto di fattibilità

La Giunta ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento per riqualificare il complesso di via Unione Sovietica (il cosiddetto “biscione”): un intervento da 8,3 milioni più Iva, dei quali 5,6 a carico di Comune e ACER Modena, soggetto con cui è stato redatto congiuntamente il progetto, insieme allo studio aggiudicatario del concorso di progettazione per rifare l'involucro edilizio e il sistema degli spazi comuni e pubblici.

All'investimento pubblico previsto dal bando regionale si dovranno sommare le rispettive quote dei privati che resteranno proprietari dell'immobile.

Le opere consisteranno in un miglioramento sismico della struttura, che risale agli anni '70, oltre alla sostituzione e innovazione di tutti gli impianti e della facciata, fino a raggiungere un efficentamento energetico pari a classe A1.

Grande attenzione è stata data agli spazi comuni e i luoghi di socialità, ripensando l'uso di copertura e della piattaforma esterna, a garanzia di quella mescolanza ricercata in sede di candidatura del bando, e pensando a spazi ampiamente frequentati che porteranno grande beneficio non solo alle attività esistenti, ma anche all'intero quartiere.

Spiega Riccardo Righi, Assessore all’Urbanistica: « Nelle prossime settimane saranno approfondite le voci di spesa per calibrare al meglio l'intervento e le modalità di ripartizione dei costi tra pubblico e privato, per poi riportare nel dettaglio il quadro economico al condominio ed i singoli proprietari interessati. Come già anticipato ai proprietari nelle occasioni di presentazione del progetto, l'Amministrazione supporterà gli stessi in tutte le fasi dell'intervento sostenendo le famiglie e le attività insediate in difficoltà economica che si troveranno a compartecipare all'intervento, in particolare per quanto concerne la costruzione di meccanismi finanziari di accompagnamento all'investimento privato. »

Una volta chiuso l'iter urbanistico di approvazione del piano di recupero, seguirà la conclusione del progetto definitivo e l'acquisizione delle unità individuate da parte del pubblico, fino al vaglio dell'assemblea condominiale per poi procedere alla gara di affidamento dei lavori oggi prevista per gennaio 2024.