Carpi, smontata la tensostruttura per l'attesa fuori dal Punto vaccinale

Protezione Civile al lavoro per restituire la tenda alla Fondazione Campori, che l’aveva messa a disposizione della sanità per il periodo estivo; Stefania Ascari, Direttore del Distretto di Carpi: “Un ringraziamento doveroso a entrambi gli enti per la collaborazione: in vista dell’inverno la sala d’attesa sarà al chiuso”