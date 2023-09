Carpi. Viabilità modificata nelle strade cittadine per lavori, Festival Filosofia e mercato

L’Amministrazione comunale informa che, causa i motivi caso per caso specificati di occupazione di suolo pubblico, si renderanno necessarie le seguenti modifiche alla viabilità, nelle date e strade precisate:

Via Molinari

Da domani, 12 settembre, e fino a mercoledì 27, fra le ore 00:00 e le ore 24:00, per rifacimento del marciapiedi, istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione sul lato opposto al numero civico 1 e

divieto di transito ai pedoni sul marciapiede lato sud, dal civico 1 al civico 3.

Corso Cabassi

Fino a mercoledì 13 settembre, e di nuovo dal 9 all’11 ottobre, fra le 7 e le 24, per transito e manovra mezzi pesanti diretti in via Rodolfo Pio (rispettivamente montaggio e smontaggio strutture “Festival Filosofia” in piazzale Re Astolfo), istituzione temporanea di:

divieto di sosta con rimozione sul lato Nord, dal numero civico 30 all’intersezione con via XX Settembre, e soppressione di quattro stalli per la sosta dei veicoli.

Via Ugo da Carpi

Nei giorni giovedì 14 e giovedì 21, dalle ore 05:30 alle ore 16, per svolgimento del mercato settimanale provvisoriamente spostato da piazza dei Martiri, istituzione temporanea di: divieto di sosta ambo lati, chiusura al transito e sospensione della circolazione stradale, nel tratto compreso fra le vie Cattani e Marx.

Divieto di transito in corrispondenza dell’immissione dalla rotatoria con via Mulini/Cattani e dalla intersezione con le vie Cavallotti, Marx, Lenin; divieto di sosta anche nel parcheggio circostante la palestra comunale "Gallesi" e nel vicolo a collegamento con via Pietri (lato sud palestra-campetto calcetto); divieto di accesso al parcheggio Sigma da via Ugo da Carpi 62 e istituzione del doppio senso di marcia nella corsia interna al parcheggio a collegamento tra lo stesso parcheggio e via Marco Polo; divieto di svolta a sinistra da via Marx a via Ugo da Carpi; obbligo di proseguire diritto sulla corsia sud di via Lenin con via Marx; obbligo di svoltare a destra o sinistra da via Cavallotti alle vie Marx E Lenin; istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti terminali delle laterali confluenti alla via Ugo da Carpi. Le ordinanze integrali sono disponibili sul sito del Comune, nell’Albo Pretorio.