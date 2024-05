Carpi. Viabilità temporaneamente modificata per attività varie nel territorio comunale

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso o stanno per cominciare, in varie zone del territorio comunale, modifiche temporanee alla viabilità per esigenze diverse di soggetti pubblici e privati (p. e. manutenzione stradale, traslochi, lavori edili, potature ecc.) che comportano occupazione di suolo pubblico da parte delle società esecutrici. In alcuni casi si tratta della prosecuzione di attività – quindi modifiche viarie – già in essere, con rinnovo o proroga di precedenti autorizzazioni.

Qui di seguito un elenco delle principali, rimandando per i singoli provvedimenti alla rispettiva ordinanza sul sito www.comune.carpi.mo.it nella sezione dedicata “Modifiche temporanee della viabilità”.

Cantieri

Fino a mercoledì 15 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, in via J. Berengario, nel tratto compreso tra via Rovighi e l'intersezione con via Trento e Trieste, è istituito il divieto di sosta con rimozione, il divieto di transito sul marciapiede e sulla pista ciclabile.

Lunedì 20 maggio e giovedì 30 maggio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in via Nuova Ponente, dal civico 5A al civico 5C, è istituito il divieto di sosta con rimozione sul rialzato area di parcheggio lato Sud, il restringimento di carreggiata, il divieto di transito per i pedoni sul marciapiede.

Fino a mercoledì 31 luglio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via Curta Santa Chiara, lato Nord, dal civico 8 al 12, è istituito il restringimento di carreggiata, il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede; inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione e soppressione di n. 3 posti a libera sosta, sul lato Sud, dal civico 7 all'11.

Da lunedì 27 maggio a lunedì 24 giugno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via C. Menotti, è istituito il divieto di sosta con rimozione dal civico 12 al 10, e il restringimento di carreggiata, lato Est, al civico 17.

Da lunedì 27 maggio a venerdì 5 luglio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via San Bernardino da Siena, lato Sud, è istituito il restringimento di carreggiata e, dal civico 34/A al 36, il divieto di transito dei pedoni sul marciapiede; sul lato Nord, dal civico 29 al 27, il divieto di sosta con rimozione e soppressione n. 2 stalli di sosta a disco orario.

Cantieri di via Matteotti

Fino a venerdì 31 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via G. Matteotti, nel tratto compreso tra via P. Gobetti e via G. Mazzini, è istituito il divieto di accesso in direzione Nord-Sud con obbligo di svolta a destra verso Ovest in via G. Mazzini e proseguendo su via Nova, ed è istituito il restringimento di carreggiata in direzione Sud-Nord; è istituito il divieto di transito ai pedoni sotto al porticato nel tratto compreso tra il civico 60 e 62; è istituito il divieto di transito sulla pista ciclabile, nel tratto compreso tra via G. Mazzini e il civico 60 di via Matteotti.

Fino a venerdì 31 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via G. Matteotti, sul lato Ovest, fronte civico 14, è istituito il divieto di sosta con rimozione e la soppressione di alcuni posti auto, il divieto di transito ai pedoni sul marciapiede.

Fino a sabato 8 giugno, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in via C. Menotti, lato Ovest, dal civico 24 al civico 24/B, è istituito il divieto di sosta con rimozione e soppressione di n. 2 stalli di sosta con parcometro.

Posa fibra ottica

Fino a venerdì 17 maggio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nelle vie Val d'Ossola e Lanciano, in base all'avanzamento del cantiere, è istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito sul marciapiede.