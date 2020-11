“Casa Albergo Holidays”’ di Montefiorino, contagiati 22 ospiti

A seguito della comparsa di sintomi riconducibili a infezione da Covid in diversi ospiti della struttura privata “Casa Albergo Holidays” di Montefiorino, prontamente posti in isolamento preventivo, la struttura ha inviato segnalazione al Distretto sanitario dell’Azienda USL, che ha predisposto l’esecuzione dei tamponi per verificare l’eventuale presenza di casi positivi tra ospiti e personale.

Il piano straordinario di tamponi ha evidenziato diverse positività: ad oggi sono 22 gli ospiti positivi su un totale di 40, di cui uno ricoverato in ospedale, 16 invece quelli risultati negativi. Tra i 21 operatori che lavorano alla ‘Holidays’, 9 sono positivi al tampone, 11 negativi e uno ancora in attesa di refertazione.

Essendo risultata positiva al Covid anche l’infermiera della struttura, l’Ausl ha provveduto a mettere a disposizione tutte le mattine una figura infermieristica per la gestione delle terapie degli ospiti. L’Ausl inoltre, sin dall’inizio dell’emergenza, ha garantito la formazione al personale della struttura sia per l’utilizzo dei Dpi che delle modalità di isolamento dei positivi.