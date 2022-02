Educazione e socializzazione, apre a Modena la Casa dei Calzini Spaiati

In via Monte Sabotino, a Modena, aprono le porte della Casa dei Calzini Spaiati. CSI Modena ed EducatioNest sono le associazioni che hanno dato vita a questo progetto ambizioso, nato dalla volontà di far rivivere uno spazio di educazione, incontro e cultura. Nell’ideazione del progetto il pensiero è andato alle famiglie, ai genitori che lavorano, ai bambini che hanno voglia di stare insieme; al benessere dei nonni e al loro ruolo essenziale nella crescita dei nipoti, alle ragazze e ai ragazzi che vogliono incontrarsi, sperimentare, imparare e conoscere. Uno spazio con idee pensate per tutte le età, con l’obiettivo di generare benessere.

Nella Casa agiscono tanti professionisti: dagli educatori agli psicoterapeuti, dagli operatori sportivi ai terapisti occupazionali, passando per altre figure esperte pronte a portare le proprie competenze all’interno della Casa e al servizio di chi vi entrerà.

Nella Casa dei Calzini Spaiati si possono trovare corsi di vario tipo e per tutte le età, ma anche spazi dedicati ai bambini fino ai tre anni. Inoltre il progetto ha anche una funzione sociale: pensiamo ad esempio alla sezione ‘I Giganti in Casa’, dedicata alle mamme che hanno bisogno di un reinserimento lavorativo. Ad affiancarle ci sarà un esperto in risorse umane. Prevista anche la possibilità di frequentare un corso in inglese con un insegnante madrelingua. Questo è possibile grazie al contributo della Fondazione di Modena, che oltre al reinserimento lavorativo per le donne permetterà anche attività a prezzi molto calmierati per le famiglie che ne hanno bisogno. La Casa ha il patrocinio del Comune di Modena.

Da martedì 1° a venerdì 4 marzo è in programma la Open Week: è possibile entrare nella Casa dei Calzini Spaiati e accedere gratuitamente alle varie iniziative proposte. Per ulteriori informazioni visitare il sito lacasadeicalzinispaiati.it.