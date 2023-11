Partiti i lavori di ristrutturazione per migliorare la fruibilità della Casa della Comunità di Guiglia

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione della Casa della comunità ‘La Carrucola’ di Guiglia, uno degli investimenti previsti grazie al finanziamento del PNRR. L’intervento – frutto della collaborazione tra il Comune di Guiglia, proprietario della struttura, e l’Azienda USL di Modena - permetterà il rifacimento di alcuni parti sia interne che esterne dello stabile, per renderlo ancora più fruibile e confortevole per l’utenza.

Alla Casa dalla Comunità in via Repubblica 30/B sono attivi il punto prelievi, l'infermiere di comunità, il consultorio e alcuni ambulatori specialistici. Sono presenti, inoltre, gli studi dei Medici di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta, i servizi sociali e la sede dell'AVIS locale.

I lavori prevedono, tra gli altri, la sostituzione di due pareti per garantire ancora più privacy a livello acustico, l'installazione di nuovi citofoni, il rifacimento della pavimentazione dell’ambulatorio infermieristico, manutenzioni varie, tra cui il cambio dei pannelli di alcune parti di soffitto.

“Saluto con enorme piacere l'avvio dei lavori di miglioramento funzionale alla Casa della Comunità - afferma il sindaco di Guiglia, Iacopo Lagazzi -. L’intervento appena iniziato ha lo scopo di migliorare il comfort del personale sanitario e degli utenti, andando a riconfermare ancora una volta, come la struttura rappresenti un punto di riferimento per i cittadini e di integrazione tra i servizi sanitari e sociali”.

“I lavori renderanno più accogliente la Casa della Comunità di Guiglia, luogo di facile individuazione dove i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, e diventare parte attiva nella progettazione dei percorsi di cura e assistenza – dichiara Federica Casoni, Direttrice del Distretto sanitario di Vignola -. Ringrazio in particolare i professionisti della struttura per la collaborazione durante il cantiere”.