Casa di Cura Fogliani. Elisa Nicoli è il nuovo direttore sanitario

Elisa Nicoli medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, è nominata direttore sanitario della storica struttura sanitaria

Elisa Nicoli, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, è il neo direttore sanitario dell’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena. Elisa Nicoli, dopo un brillante percorso formativo, è entrata a far parte dello staff della struttura sanitaria di Via Lana nel 2007.

Qui ha progressivamente assunto ruoli con sempre maggiore responsabilità, ricoprendo in particolare gli incarichi di responsabile del coordinamento e formazione progetti RCFP, di vicedirettore sanitario, auditor di sistema di gestione qualità e di responsabile della formazione interna. La nomina è stata deliberata nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura a seguito delle dimissioni per motivi familiari del dottor Angelo Rosi; contestualmente è stato nominato come nuovo responsabile dell’area chirurgica il dottor Giuseppe Colucci.

Nell’augurare un proficuo lavoro alla dottoressa Elisa Nicoli e al dottor Giuseppe Colucci, la direzione della Casa di Cura Fogliani ha ringraziato il dottor Angelo Rosi per la sua professionalità e lo spirito di collaborazione mostrato in questi anni.