Casa per la Pace festeggia i suoi 30 anni di attività

Casa per la Pace festeggia i suoi 30 anni, sabato 11 novembre 2023 ore 17 presso la Palazzina Pucci a Modena, con un incontro aperto a tutte le persone che desiderano conoscere le sue attività. Il presidente Roberto De Dominicis farà gli onori di casa introducendo due contributi che inquadreranno il contesto in cui agisce l’organizzazione: interverranno il sociologo Beppe Vaccari e lo storico Daniel Degli Esposti, che racconterà cosa stava accadendo nel mondo quando a Modena nasceva Casa per la Pace.

Le persone che hanno animato le associazioni pacifiste che ne fanno parte porteranno testimonianze del loro impegno civile e saranno inoltre esposti materiali e fotografie che documentano le iniziative realizzate in questi trent’anni.

La Casa per la Pace ha sede in via Ganaceto 45 in città, attualmente comprende 17 associazioni ed è nata dall’incontro di diverse realtà culturali e di volontariato internazionale con lo scopo di diffondere una cultura di pace e dei diritti in città, con la costante collaborazione del Comune di Modena. Essa propone incontri con la cittadinanza, laboratori, banchetti e presidi informativi.