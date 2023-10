Raccolta rifiuti, saranno sei le casette Eco Smarty in città. Differenziata al 77%

Grazie all’attività confronto e su richiesta dell’amministrazione comunale di Modena, Hera ha in programma una serie di migliorie per perfezionare il nuovo sistema di raccolta rifiuti urbani. Ad esempio, sono in corso di installazione le prime sei casette Eco Smarty, cioè batterie di contenitori apribili con carta Smeraldo in cui sarà possibile conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica: non si tratta di un servizio sostitutivo , ma integrativo , dedicato ad esigenze straordinarie dell’utenza non compatibili con la raccolta domiciliare.

Alimentate a pannelli solari, sono già visibili in via IX Gennaio 1950, in via Monviso e in strada Vaciglio ed entreranno in funzione nelle prossime settimane.

Migliorano i numeri della raccolta

Il trend crescente della raccolta differenziata prosegue e ha già raggiunto il 77%. L’ultimo dato validato da Atersir, l’agenzia territoriale per servizi idrici e rifiuti, è lusinghiero e proietta il comune verso il traguardo posto dalla Regione Emilia-Romagna per le città capoluogo, ovvero il raggiungimento del 79% di raccolta differenziata entro il 2027.

E’ inoltre raddoppiata la raccolta differenziata dell’organico, che fa registrare +97% rispetto a settembre 2022): a proposito, il ritiro porta a porta della frazione organica, sia nel forese sia nelle zone artigianali industriali (Zai), verrà effettuato due volte a settimana tutto l’anno.

Si è poi dimezzata la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (-50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, equivalente a 2mila tonnellate in meno). Anche il monte rifiuti (quindi i rifiuti totali raccolti) è diminuito, a settembre, del 13%, segno che il nuovo sistema disincentiva il fenomeno della migrazione dei rifiuti provenienti da altri comuni verso la nostra città.

Tutor nei quartieri, battute 50 strade

È tuttora in corso e sta dando ottimi risultati l’attività di sensibilizzazione nei quartieri, ovvero il percorso avviato a metà settembre dal Gruppo Hera sempre in collaborazione con il Comune. Squadre formate da tutor, personale tecnico della multiutility, spazzini di quartiere, mediatori culturali, accertatori e, se necessario, polizia locale, stanno infatti presidiando le vie in cui sono state rilevate maggiori criticità da quando è stata avviata la trasformazione dei servizi ambientali.

Nelle prime tre settimane, sono state ‘battute’ dalle squadre oltre 50 strade - in cui insistono circa 5.600 utenze e 15mila cittadini - con l’obiettivo di affiancare gli utenti nella riorganizzazione dei servizi.

Alcuni numeri: sono circa 3.600 i volantini distribuiti e quasi un centinaio i kit per la raccolta differenziata consegnati a chi ne era ancora sprovvisto, circa 5.500 i sacchi gialli e blu ritirati dai cittadini, più di 200 gli utenti contattati per le errate esposizioni di carta e plastica, circa 300 le informative rilasciate per presunte irregolarità nel contratto Tari.

Un’attività capillare, che in circa due mesi coinvolgerà oltre un centinaio di strade e che ha già permesso di superare alcune delle criticità che, inevitabilmente, possono insorgere quando viene introdotto un nuovo servizio che incide sulle abitudini dei cittadini.

Chiude la Casa Smeraldo presso la Galleria Aldi, ecco gli infopoint di novembre

Chiude martedì 31 ottobre la Casa Smeraldo in via Canaletto Sud, presso la Galleria Aldi. Kit e sacchetti per la raccolta differenziata restano disponibili negli altri sportelli informativi dedicati ai servizi ambientali e allestiti in via Razzaboni 80 (dal lunedì al sabato 8:00-18:00) e al Mercato Albinelli (dal lunedì al sabato 9:00-13:30). Per chi avesse terminato la dotazione di sacchi gialli e blu, tutti i sabati mattina di novembre dalle 9 alle 13 sono previsti infopoint per la distribuzione delle dotazioni in collaborazione con polisportive, supermercati e parrocchie.

Ecco i prossimi infopoint: