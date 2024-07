Caso airbag difettosi Citroen, "A Modena sostituiti solo il 15-20%"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel mese di maggio i possessori di auto Citroen e DS hanno ricevuto una lettera dalla casa automobilistica nella quale i clienti venivano invitati a cessare immediatamente l’utilizzo della vettura. Questo a fronte dell’accertata pericolosità dell’airbag Takata, resosi responsabile in caso di utilizzo di gravi ferite, anche mortali, a conducenti e passeggeri. Un caso noto, che ha portato al fallimento di Takata, fornitore di Citroen e di altre case automobilistiche.

Un caso che riguarda circa 1.500 modenesi, come rileva Federconsumatori. "Al momento, sulla base di una nostra rilevazione, solo il 15-20% dei clienti Citroen ha ottenuto la sostituzione dell’airbag, o ha un appuntamento già fissato. Nonostante le dichiarazioni di Tavares solo il 3-4% dei clienti ha ottenuto, a Modena, un auto sostitutiva", spiega l'associazione di categoria.

Nel frattempo sono diversi i casi problematici segnalati sul nostro territorio: "C’è chi ha problemi di salute, che richiedono costanti presenze in strutture sanitarie, ed è costretto ad utilizzare una vettura pericolosa - spiega sempre Federconsumatori - C’è chi ha noleggiato una vettura a proprie spese, e chi si è rassegnato ad acquistare una nuova auto, allettato da piccoli sconti. C’è chi ha difficoltà a programmare le ferie, con una sola auto in famiglia, non utilizzabile. C’è persino chi, sbagliando, ha disattivato l’airbag, aggiungendo pericolo al pericolo. Tutte persone per le quali è inaccettabile tollerare scadenze non certe, lontane molti mesi. Si tratta di una questione di prima grandezza, di sicurezza stradale e non solo, che registra la modesta attenzione anche del Ministero dei Trasporti, che si è limitato a pubblicare sul proprio sito le targhe delle vetture coinvolte, invitando i possessori a contattare urgentemente le concessionarie".

Per l'associazione dei consumatori vi sarebbe stata una "totale l’impreparazione di Citroen nel gestire questa sostituzione, che riguarderebbe 164.000 vetture in Italia, in prevalenza C3". "I clienti che telefonavano alle concessionarie venivano informati, dopo lunghe attese, dell’impossibilità di definire appuntamenti, evocando tempi lunghissimi, anche superiori ai sei mesi. Concessionarie che non hanno evidentemente responsabilità, anzi sono state costrette a gestire l’incapacità della “regia” di Citroen/Stellantis, che sembra essersi posta esclusivamente un problema di equilibrio dei propri conti economici. Non è stato previsto, in un primo momento, nessun servizio sostitutivo, nessuna assistenza reale, nessun rimborso per chi era costretto al noleggio di un’autovettura".

In assenza di riscontri da parte di Citroen/Stellantis si apriranno inevitabilmente contenziosi causati dai danni, di varia natura, causati dall’inefficenza della casa automobilistica. Anche il Garante alla Concorrenza e Mercato, da noi coinvolto, potrebbe essere chiamato ad esprimersi sulla vicenda. Federconsumatori Modena rinnova pubblicamente la richiesta di concedere al più presto l’auto sostitutiva ai propri assistiti, o a risarcire il costo del noleggio auto alle persone coinvolte nella disgraziata campagna di sostituzione degli airbag di Citroen/Stellantis.