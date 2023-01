Via Forghieri, cassonetto rotto e mai sostituito da mesi

Lo scorso ottobre, durante le operazioni di svuotamento, un cassonetto per la raccolta dei rifiuti situato in strada Forghieri (zona Sacca) è caduto dal camioncino e si è rotto. Purtroppo Hera non è mai intervenuta per sostituirlo e per questo motivo quando il contenitore si riempie finisce per ribaltarsi e disperdere i rifiuti in strada.

I residenti lamentano - oltre all'insufficienza della frequenza di svuotamento - una situazione ancora irrisolta, nonostante i vari passaggi di raccolta. Nell'area si è accumulata molta sporcizia e si sono visti anche topi.