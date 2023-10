Raccolta rifiuti, a Modena Est arriva la prima casetta Eco Smarty di Hera

Nelle ultime ore i cittadini di Modena Est hanno assistito all'installazione di una nuovo e particolare maxi-cassonetto di Hera in via IX Gennaio. Si tratta della prima postazione denominata "Eco Smarty", una nuova soluzione introdotta dalla multiutility che si sta pian piano diffondendo nei territori in cui gestisce il servizio di raccolta rifiuti. Questa casetta è la prima installata in città, ma non è ancora operativa.

Le Eco Smarty fanno parte del sistema di contenitori intelligenti del Gruppo Hera e saranno fruibili sempre grazie alla Carta Smeraldo utilizzata per i cassonetti dell'indifferenziato. Si tratta di un elemento ulteriore con il quale Hera e Comune stanno affinando il sistema di raccolta porta-a-porta misto,

Nell’ambito del sistema, le Eco Smarty hanno la particolarità di essere strutture modulari personalizzabili, dotate di pannello fotovoltaico per renderle autosufficienti dal punto di vista energetico, sensore di rilevamento del livello di riempimento con trasferimento dati alla base operativa, video sorveglianza e sistema di igienizzazione per indifferenziato e organico. Quando sarà operativa, la casetta di via IX Gennaio potrà essere utilizzata per il conferimento di carta e plastica.

La data di attivazione non è ancora nota e si inserirà in una serie di novità per il servizio di raccolta urbana che saranno messe in campo nelle prossime settimane.