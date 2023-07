Castelfranco: al via i lavori per migliorare la viabilità nell’area di via Beato Angelico

L’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha deliberato di procedere con la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità di accesso e uscita nel nuovo comparto urbanistico “Castelfranco Ecovillage”, su via Castiglione e nell’area di via Beato Angelico.

“Questo intervento, che abbiamo ritenuto prioritario, vuole creare le condizioni per il ripristino di una normale viabilità nell’area del nuovo comparto dell’”Ecovillage”, ponendo così rimedio ad una situazione di disagio che si era creata in questi ultimi mesi per chi vive nella zona di via Beato Angelico, per via dei lavori per l’ampliamento dell’area residenziale. Dopo aver ascoltato e raccolto tutte le problematiche esistenti, in un incontro pubblico con i cittadini residenti nell’area, ci siamo messi al lavoro per trovare soluzioni il più possibile compatibili con i lavori in corso, per garantire oltre all’accessibilità anche una maggiore sicurezza degli utenti e la possibilità di usufruire di posti auto aggiuntivi. L’ascolto della cittadinanza e la ricerca di soluzioni che possano soddisfare tutte le parti è sempre un fattore determinante per la nostra Amministrazione e credo che ancora una volta se ne stia dando prova” – ha commentato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

I lavori, che prenderanno il via nelle prossime settimane, prevedono anche la realizzazione di un nuovo parcheggio, con il termine stimato entro la fine del mese di ottobre.