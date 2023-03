Castelfranco Emilia: affidati i lavori per la riqualificazione delle fermate dell'autobus

Sono stati affidati i lavori per il primo stralcio di interventi di rigenerazione e riqualificazione delle fermate dell’autobus di Castelfranco Emilia, un progetto che si inquadra in un ampio programma di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale del territorio comunale.

“L’Amministrazione comunale ha intenzione di sviluppare il programma degli interventi di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, con successivi stralci del progetto complessivo,” illustra il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano “nel primo stralcio di lavori è prevista la riqualificazione delle fermate su cui si è ritenuto di intervenire prioritariamente, principalmente avendo valutato parametri di sicurezza dell’utenza e di affluenza. Con questi criteri, quindi, abbiamo individuato i sei interventi previsti sul capoluogo e a Piumazzo.”

Il programma prevede la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle fermate, con la realizzazione del marciapiede di attesa, il montaggio delle pensiline e la segnaletica orizzontale e verticale di riferimento.

Per quanto riguarda il capoluogo, si procederà con la riqualificazione della fermata di via Turati e via Loda, presso il Centro commerciale “Le Magnolie”, con l’istallazione di una nuova pensilina; proseguendo poi su via Loda, in direzione San Cesario all’altezza del civico 60, su entrambi i lati della carreggiata, è prevista la realizzazione di una piazzola per la sosta e l’istallazione delle nuove pensiline. In direzione est, inoltre, da via Turati proseguendo su via Peschiera, su entrambi i sensi di marcia sarà realizzata una nuova piazzola per la fermata degli autobus. Infine, in via Emilia Ovest, a Madonna degli Angeli, è previsto un intervento su entrambi i sensi di marcia, con lo spostamento della fermata e la realizzazione di piazzole fuori dalla carreggiata, completate da un marciapiede e attrezzate con nuove pensiline per la sosta dei passeggeri in attesa.

Passando nella frazione di Piumazzo, è previsto lo spostamento su via Rismondo della fermata attualmente collocata sul lato est di via Filzi, la nuova fermata di via Rismondo sarà dotata di una nuova pensilina montata sul marciapiede esistente. La fermata di via Filzi, sul lato opposto, nei pressi del parcheggio della Coop, invece sarà riqualificata, con l’adeguamento del marciapiede e il montaggio di una nuova pensilina. Sempre a Piumazzo, su via Muzza Corona presso la scuola secondaria “Falcone e Borsellino”, è prevista su entrambi i sensi di marcia la realizzazione di un golfo di fermata, esterno alla carreggiata, realizzato con il tombamento di un tratto dei due canali irrigui; anche in questo caso i due golfi saranno completati da un marciapiede e attrezzati con nuove pensiline per la sosta dei passeggeri in attesa.

L’importo dei lavori per questo primo stralcio di intervento è di circa 138mila euro, finanziati con il contributo dell’Agenzia della Mobilità di Modena per circa 38mila euro. Per la realizzazione delle fermate sia urbane che extraurbane non sono previsti espropri.

“In molte situazioni esistenti sul territorio comunale” conclude Gargano “l’attesa dell’autobus avviene in strada, a ridosso di argini fluviali e in prossimità degli incroci. Alcuni tratti stradali, inoltre, sono percorsi a velocità elevata che, sommata alla carenza di un luogo adatto alla sosta, comporta un pericolo per la sicurezza delle persone in attesa. Queste criticità spesso rappresentano un disincentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici, perciò la sistemazione delle fermate del trasporto pubblico è doverosa per la sicurezza dell’utenza e del traffico veicolare e, anche, un processo virtuoso per incentivare l’uso del trasporto pubblico”.