Castelfranco Emilia, biblioteca Lea Garofalo resta aperta anche ad agosto

La biblioteca di Castelfranco Emilia non abbandona i propri lettori ed anche nel mese di agosto resta aperta offrendo il proprio patrimonio librario, multimediale e proposte di lettura per tutte le età. Per chi desidera partire per le vacanze con un buon libro in valigia nell’area d’ingresso sono esposti i libri della bibliografia di letture estive Un libro in valigia e una selezione di libri di viaggio, oltre a questi all’interno si possono trovare libri di narrativa in ordine alfabetico e distinti per genere letterario, novità editoriali costantemente aggiornate, guide turistiche e tanto altro. Per i ragazzi, nell’area a loro dedicata, oltre alle novità editoriali è stata allestita una mostra bibliografica dove i giovani lettori potranno trovare tante storie sull’estate, per la fascia d’età dei giovani adulti la sezione Confine propone classici e novità.

Dopo il calo di frequenze e prestiti degli ultimi anni, a causa dell’emergenza sanitaria che ha imposto chiusure e restrizioni, gli utenti hanno ripreso a frequentare la biblioteca: le classi del territorio hanno seguito le visite guidate e i progetti di lettura, gli studenti hanno riempito i posti studio, tanti ragazzi e adulti sono venuti a prendere in prestito i libri. Le statistiche evidenziano questa ripresa: da gennaio a luglio sono stati prestati 23.642 documenti (libri e dvd), a fronte di 17.938 prestiti nel 2020 e 16.555 nel 2021 nel medesimo periodo.

In questi primi mesi estivi tanti lettori sono andati in biblioteca a rifornirsi di libri prima della partenza per le vacanze, segno che la lettura resta ancora una delle attività preferite nei momenti di svago e riposo. Bambini e ragazzi hanno richiesto i libri per le classiche letture estive, ma anche per la libera lettura, svincolata dagli obblighi scolastici. Grazie al prestito interbibliotecario, in particolare quello gratuito all’interno del sistema bibliotecario intercomunale, sono state esaudite molte richieste di lettura. Questo servizio verrà sospeso nelle due settimane centrali di agosto considerato che la maggior parte delle biblioteche limitrofe saranno chiuse.

Si ricorda l’orario di apertura estivo della biblioteca, che resta in vigore fino al 3 settembre:

Dal lunedì al sabato ore 9-13; lunedì e giovedì pomeriggio ore 15-19

Anche i punti di lettura non chiudono:

Piumateca punto di lettura di Piumazzo, martedì ore 16-18

BiblioTour punto di lettura di Gaggio, mercoledì ore 16-18