Castelfranco Emilia, diplomati 27 nuovi volontari per la sicurezza del territorio

Castelfranco Emilia ha ufficialmente 27 nuovi Volontari per la Sicurezza - Educatori Civici a diposizione della comunità. Si tratta di cittadini del territorio che hanno seguito lo specifico corso di formazione coordinato e tenuto dagli istruttori del Comando di Polizia Locale, ed ora sono operativi a tutti gli effetti. Lo scorso weekend, la consegna degli attestati.

“Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento alla Polizia Locale di Castelfranco Emilia responsabile della formazione e gestione dei Volontari appartenenti a diverse Associazioni che ogni giorno non fanno mancare il loro supporto alla nostra Comunità – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano ricordando che - investire sulle persone non è mai sbagliato, sopratutto quando parliamo di Sicurezza. Sono anni che a Castelfranco Emilia lo stiamo facendo e la nostra strategia ci sta dando ragione. A confermarlo – ha aggiunto - anche i dati della criminalità che sono in controtendenza, da anni, rispetto al resto della Provincia. Partecipazione ed Integrazione sono le strategie che hanno guidato le politiche per il mantenimento della Sicurezza Urbana in questo Territorio, e continueremo sempre in questa direzione .

Investiamo certamente, con equilibrio, anche su strumenti tecnologici, dotazioni etc. ma mai una telecamera può e potrà sostituire un a persona. Tutti insieme, infatti, siamo più di 33.000 "telecamere" naturali che nessuno strumento può sostituire. Non deleghiamo pertanto solo agli strumenti attività che possiamo fare noi”.

“Siamo molto soddisfatti di questo percorso che portiamo avanti da anni e, a mia volta, desidero complimentarmi con le donne e gli uomini che mi onoro di guidare per l’ottimo lavoro svolto – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia Cesare Augusto Dinapoli estendendo il suo “plauso anche ai nuovi volontari che hanno dimostrato uno spiccato senso civico, una grande passione per il proprio territorio e per il bene della comunità intera. Sicurezza è una parola che desideriamo declinare a tuttotondo, nella piena e fattiva condivisione con i nostri concittadini, in un vero e proprio lavoro di squadra dove, ancora una volta, il faro di riferimento è il benessere comune”.

Un percorso, quello della formazione di nuovi operatori, che prosegue pressoché senza soste: sabato 6 novembre, infatti, presso il circolo La Fattoria di Gaggio in via Mavora 121, è in programma un nuovo incontro aperto alla cittadinanza che aprirà di fatto i corsi in vista della nascita di nuovi gruppi di volontari per il controllo di vicinato. Chi fosse interessato, può presentarsi direttamente: l’inizio è fissato per le ore 15.00. Ingresso con green pass.