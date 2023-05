Castelfranco Emilia festeggia la Giornata dell’Europa, tutte le iniziative in programma

La Città di Castelfranco Emilia partecipa alle celebrazioni per la Giornata dell’Europa, il 9 maggio, un’importante ricorrenza che festeggia l’unità e la pace in Europa, ma anche l’anniversario della dichiarazione di Robert Schulman, prima Ministro degli Esteri francese e in seguito Presidente del Parlamento europeo, basata su principi di libertà, democrazia, uguaglianza, pace e stabilità, che ha avviato l’Europa verso la costituzione dell’Unione europea di oggi.

La giornata di martedì 9 maggio vedrà alternarsi diverse iniziative al Parco Europa, intitolato al giovane reporter italiano Antonio Megalizzi, ucciso nel 2018 in un attentato a Strasburgo per chiudersi con una conferenza al Museo Civico Archeologico.

“L’amministrazione di Castelfranco si impegna affinché i principi cardine dell’Europa vengano ribaditi e diffusi a tutta la cittadinanza, in particolare ai più giovani, sollecitandoli ad approfondirne gli argomenti e coinvolgendoli in varie attività, sia con un approccio ludico e informale sia con interventi istituzionali e accademici. Temi salienti di questa giornata dedicata all’Europa saranno l’amore per l’ambiente e la conoscenza, l’apertura al prossimo e la gentilezza” – ha commentato l’Assessore all’Europa Sarah Testoni.

Si parte dalle ore 15.00 al Parco “Antonio Megalizzi” con un momento dedicato ai giovani con interventi radiofonici e intrattenimento musicale a cura di ragazzi e ragazze del progetto “Web Radio Rulli Frulli”, realizzato in collaborazione con la Banda Rulli Frulli. Interverranno l’Assessora all’Europa Sarah Testoni e alcuni membri della Giunta Comunale.

Dalle ore 16.00 il Centro Bambini e Famiglie “Emilio” si sposta al Parco per l’iniziativa Piccoli-Grandi cittadini d’Europa. Dalle ore 16.30 via a narrazioni per bambini/e a cura dei volontari dell’Associazione Bugs Bunny, nell’iniziativa “Gentile”, rivolta a famiglie con bambini da 1 ai 6 anni.

Dalle ore 17.00 spazio al laboratorio creativo “Costruiamo il vaso della gentilezza”, realizzato con materiali di riciclo e rivolto a famiglie con bambini/e da 1 a 6 anni.

Alle ore 20.00 si chiude la giornata di festeggiamenti con la conferenza Europa: un’idea tra Medioevo e Età moderna, del prof. Vincenzo Lavenia dell’Università di Bologna, al Museo Civico Archeologico “A. C. Simonini”.