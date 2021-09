Castelfranco Emilia, al via da oggi Piedibus per gli scolari del territorio

Disincentivare al massimo l’utilizzo delle automobili. Questa la direttrice al centro di Piedibus, l’iniziativa al via da oggi a Castelfranco Emilia che, come sottolineato dal Sindaco Giovanni Gargano “rappresenta il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola”.

Ma cos’è Piedibus?

Semplice. E’ una sorta di “autobus umano”, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti volontari “autisti” e “controllori”, che da un capolinea seguono percorsi definiti e sicuri, 5 in totale per 3 scuole primarie, con fermate per la raccolta a orari prefissati. Ogni gruppo di bambini indossa un'apposita pettorina e la sua presenza viene annotata in un registro di bordo.

“La nostra Amministrazione – ha aggiunto il Primo Cittadino - sostiene con determinazione questo progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio “G. Guinizelli”, “G. Marconi” e “A. Pacinotti” e realizzato anche grazie alla disponibilità e all’impegno dei volontari, con i quali abbiamo lavorato in squadra sin da subito in un’ottica di co-progettazione di comunità, e a loro va la nostra incondizionata gratitudine. Andare a scuola a piedi – ha poi sottolineato Gargano - è un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare pimpanti all’inizio delle lezioni. Si impara l’educazione stradale sul campo in piena sicurezza e si diventa pedoni consapevoli, dando un bel contributo nel rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa”.

“Nel bambino che cresce – ha aggiunto l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri - la possibilità di fare esperienze autonome è un’esigenza fondamentale. Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psicologico. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare famiglie e bambini a divenire custodi e responsabili dell’ambiente di domani: i ragazzi, infatti, ci mostrano ogni giorno che andare a piedi o in bicicletta non “blocca” le strade, ma genera un modo diverso di sentire la strada, che non è sempre quello a velocità d’auto, senza contare – ha concluso - che spostandosi a piedi si può riscoprire con occhi nuovi il nostro territorio”. I percorsi partono ogni giorno, tra le 7,30 e le 7,40, dal lunedì al venerdì, e saranno attivi sino alla fine dell'anno scolastico. Al momento vedono coinvolti un centinaio di bambini seguiti da 23 volontari. Numeri destinati a crescere, su entrambi i fronti. Chi volesse dare il proprio contributo come volontario/a nell’accompagnamento dei piccoli a scuola, può contattare direttamente l’Ufficio Scuola del Comune di Castelfranco Emilia: n° tel 059/959374.