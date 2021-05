Castelfranco Emilia. Un parco per ricordare Antonio Megalizzi, giornalista italiano ucciso a Strasburgo

Antonio Megalizzi credeva nella coesione e nel senso di comunità, nel progetto di integrazione europea e in un’informazione libera e di qualità tanto che aveva messo tutto il suo talento nel lavoro per Europhonica, web radio universitaria dedicata proprio all’Europa. Cittadino europeo aveva fatto della sua passione - il giornalismo - e delle sue idee - l’Europa libera e inclusiva – la sua vita e il suo lavoro.

Porterà il suo nome il parco Europa ‘Antonio Megalizzi’, un nuovo giardino che sarà inaugurato domani pomeriggio alle ore 15 a Castelfranco Emilia (Mo) alla presenza della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, e del sindaco, Giovanni Gargano.

Oltre alle autorità civili e alle associazioni di volontariato, sarà presente anche la famiglia del giornalista di origini trentine ucciso tre anni fa a Strasburgo.

Un modo concreto, quello scelto dal comune emiliano, per ricordare il giovane reporter, appassionato dei temi comunitari che, insieme ad altre quattro persone, 11 i feriti, rimase vittima l’11 dicembre 2018 dell’attentato terroristico di matrice islamica avvenuto nella zona dei mercatini di Natale nella città francese sede ufficiale del Parlamento europeo.

Non solo un parco

Il Parco Europa ‘Antonio Megalizzi’, come deciso dall'Amministrazione comunale, non sarà soltanto un'area verde attrezzata con giochi, ma molto di più: nasce infatti come luogo che desidera educare ai valori dell'Europa con l'obiettivo di guardare concretamente oltre i confini e le diversità. Le strutture e i giochi saranno fruibili da tutti i bambini, compresi i diversamente abili, con l’obiettivo di dare forza, concretezza e pieno valore al concetto di inclusività come espresso dal motto comunitario: "Unita nelle diversità”.