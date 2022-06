Castelfranco e San Cesario: lavori sulla strada provinciale 14

Sulla strada provinciale 14, in un tratto compreso tra San Cesario e Castelfranco e tra San Cesario e Altolà, partiranno lunedì 6 giugno dei lavori di manutenzione del manto stradale.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del cantiere, per tutta la durata dei lavori, che si concluderanno nella giornata di mercoledì 8 giugno.

I lavori sono eseguiti dalla ditta Tazzioli Aleardo di Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia) per un importo complessivo di 30 mila euro e sono necessari perché le attuali condizioni della pavimentazione stradale non garantiscono la piena sicurezza per la circolazione.