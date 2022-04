Castelnuovo, il camper della salute dei Lions fa tappa in piazza Brodolini

Torna il camper della salute dei Lions. Sabato 23 aprile, in occasione della ricorrenza del Lions Day, in Piazza Brodolini a Castelnuovo Rangone il caravan del Lions Club Castelnuovo Rangone sarà posteggiato in piazza Brodolini dalle 8.30 alle 12.30 per fornire servizi di screening diabete, pressione arteriosa, screening oculistico e prevenzione dell'ambliopia, patologia conosciuta anche con il nome di “occhio pigro”.

Presso il camper dei Lions saranno presenti medici specializzati, soci del Lions Club Castelnuovo Rangone, che, oltre a svolgere le attività di screening, informeranno i presenti sul valore della prevenzione come uno dei più efficaci strumenti a disposizione per contrastare l'avanzamento di una malattia e ridurre gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio.