Castelnuovo, corso di formazione per volontari della sicurezza

Al via da lunedì 17 aprile un nuovo corso di formazione per diventare volontari della sicurezza. Il Presidio di Castelnuovo e Castelvetro del Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, organizza cinque serate per formare i nuovi volontari, figure che collaborano con la Polizia Locale mediante una convenzione con l’Associazione IPES. Il corso, tenuto dal Commissario Andrea Giovanardi e dai presidenti IPES, è gratuito e si svolgerà nella Sala delle Mura di via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone, e ogni incontro comincerà alle 20.

Si comincia lunedì 17 aprile parlando dei diritti fondamentali dei cittadini, del ruolo della Polizia in uno stato democratico, del concetto di sicurezza urbana e del ruolo specifico dei volontari.

Mercoledì 26 aprile spazio alla comunicazione interpersonale, lo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali e il processo di comunicazione interpersonale.

Mercoledì 3 maggio ancora focus sulla comunicazione: dall’individuazione e la gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari alla comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento, fino alla prevenzione e gestione dei conflitti anche nell’ottica della propria incolumità fisica.

Lunedì 8 maggio al centro del confronto ci sarà l’organizzazione interna dell’Amministrazione comunale, i regolamenti del Comune e qualche nozione di Pronto Soccorso.

L’ultimo appuntamento è in calendario lunedì 15 maggio: legge sulla privacy, modalità operative dei volontari e casi pratici gli argomenti trattati, prima del test finale.

Per informazioni contattare il Responsabile del Presidio di Polizia Locale di Castelnuovo e Castelvetro all’indirizzo di posta andrea.giovanardi@terredicastelli.mo.it, è possibile iscriversi anche presentandosi prima dell’inizio dell’incontro del 17 aprile.