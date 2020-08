Castelnuovo. Il Lions Club dona 4.300 euro in buoni spesa a cittadini e famiglie in difficoltà

Con un totale di 4.300 euro raccolti e da distribuire in buoni spesa, il Lions Club di Castelnuovo si conferma vicino alla comunità e in particolare alle famiglie in difficoltà economica per gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Un gesto di vicinanza e supporto rivolto ai cittadini di Castelnuovo Rangone e Montale, in un momento particolarmente complicato per tanti: i buoni spesa sono stati consegnati in parte alla parrocchia San Michele Arcangelo di Montale e al parroco don Andrea Gianelli (per un totale di 2.100 euro) e in parte ai Servizi Sociali dell'Unione Terre di Castelli, per essere poi distribuiti alla cittadinanza del territorio castelnovese (per i restanti 2.200 euro).

Dopo le borse di studio consegnate lo scorso 24 giugno agli studenti castelnovesi più meritevoli, un'altra iniziativa concreta targata Lions Club di Castelnuovo, per sostenere le persone in condizioni di fragilità e alimentare la ripartenza.