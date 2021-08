Castelnuovo Rangone, il mercato si sposta in centro 

A causa dei lavori in piazza Brodolini, per tre sabati i banchi degli ambulanti cambieranno sede

Il mercato si sposta temporaneamente in centro. In seguito ai lavori in corso in piazza Brodolini, nelle giornate di sabato 28 agosto, sabato 4 settembre e sabato 11 settembre il mercato settimanale di Castelnuovo “trasloca” lungo le vie del centro storico.

“Da un piccolo disagio è nata una nuova opportunità, quella di riscoprire il nostro centro, valorizzarlo, e allo stesso tempo lasciare la possibilità a cittadini e visitatori di fare shopping in una cornice inedita, sostenendo l’attività degli ambulanti” commenta il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi.