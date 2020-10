Castelnuovo Rangone, lavori sul percorso natura del Tiepido

A Castelnuovo Rangone, lungo il Percorso natura del Tiepido, partiranno mercoledì 7 ottobre i lavori di manutenzione della passerella ciclopedonale sul torrente Tiepido in corrispondenza di via Pavarello e via 4 Madonne.

Per consentire i lavori, la circolazione sarà interrotta e deviata su percorsi alternativi segnalati in loco, in modo tale da garantire la continuità del percorso per pedoni e ciclisti.

Eseguiti dalla ditta Iola costruzioni di Montese, per un importo complessivo di circa 25 mila euro, i lavori prevedono la verniciatura della struttura in legno della passerella e di opere di sistemazione del sedime ghiaiato in adiacenza della passerella stessa, dove nel novembre scorso la Provincia aveva eseguito un intervento di ripristino per danni causati dal maltempo.

L’intervento rientra nel piano provinciale di manutenzione dei Percorsi natura modenesi che si snodano lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.