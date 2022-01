Castelnuovo, attivo il nuovo servizio privato di noleggio con conducente

Da inizio anno è attivo il nuovo servizio di noleggio con conducente per collegare il centro di Castelnuovo alle frazioni e coprire tratte fra Castelnuovo e i principali ospedali del territorio.

Il servizio di trasporto – privato e senza alcun onere per l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, che ha concesso il posteggio in area pubblica – prevede i collegamenti con Balugola, Cavidole, Montale, San Lorenzo e Settecani (con riduzioni tariffarie per Under 18 e Over 65) e la copertura delle tratte da Castelnuovo agli ospedali di Baggiovara, Sassuolo, Vignola, stazione dei treni di Modena, stazione dei treni di Bologna e aeroporto di Bologna.

Si tratta di un servizio nuovo, che intende integrare la rete del trasporto pubblico locale, per garantire ai cittadini che non sono in condizione di utilizzare un mezzo proprio un’alternativa di mobilità pubblica nei tratti ancora non coperti.

Il servizio è disponibile da lunedì a sabato dalle 9 alle 18 e su richiesta anche in orari diversi, da concordare.