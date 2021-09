Castelnuovo, il Torrione diventa rosa per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Castelnuovo Rangone aderisce alla campagna di sensibilizzazione della LILT dedicata al valore della prevenzione. A sostegno dell'iniziativa, dal 1° ottobre il Torrione di Castelnuovo verrà illuminato di rosa per ribadire l'importanza di una diagnosi precoce per prevenire il tumore al seno. Tra le iniziative dell'Ottobre rosa anche la camminata amatoriale Muovi in Rosa, organizzata dalle associazioni Movimento è Salute e MuoviCastelnuovo, in programma domenica 10 ottobre

C'è anche il Comune di Castelnuovo Rangone tra le realtà che hanno scelto di aderire alla campagna LILT per far crescere l'attenzione sull'importanza della prevenzione. A sostegno dell'iniziativa, dal 1° ottobre il Torrione di Castelnuovo verrà illuminato di rosa per ribadire il valore di una diagnosi precoce per prevenire il tumore al seno, patologia che ogni anno in Italia colpisce circa 55mila donne e che presenta un trend in crescita.

Un atto simbolico per sensibilizzare la popolazione sul valore dello screening e sull’importanza del lavoro dei ricercatori per giungere a una completa curabilità dalla malattia (attualmente è l'80 per cento a cinque anni dal trattamento).

Il Torrione illuminato apre idealmente l’Ottobre Rosa, un mese di iniziative dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che vivrà un momento particolarmente significativo domenica 10 ottobre con Muovi in Rosa, camminata amatoriale rivolta alle famiglie lungo la pista ciclopedonale Spilamberto-Castelnuovo. L'iniziativa, organizzata dalle associazioni Movimento è Salute e MuoviCastelnuovo, prevede la partenza alle 9 da piazza Giovanni XXIII e tre percorsi rispettivamente di 4,5 km, 10 km e 16 km (in totale tra andata e ritorno); nei percorsi brevi sono previsti interventi dei volontari di “Nati per leggere” della biblioteca di Castelnuovo e alle 10.30 in località Belvedere una testimonianza dei volontari dell’associazione #iostoconvoi.