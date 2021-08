Castelnuovo, nuovo servizio di trasporto per collegare il centro e le frazioni

Un nuovo servizio per collegare il centro alle frazioni e garantire la copertura delle tratte fra Castelnuovo e gli ospedali del territorio. Il Comune di Castelnuovo Rangone sta raccogliendo le manifestazioni d’interesse per l’affidamento ad operatori economici muniti di licenza Taxi o noleggio con conducente di un posteggio in area pubblica adibito a servizio di trasporto complementare che prevederà, tra le tratte obbligatorie, il collegamento fra il Comune di Castelnuovo e tutte le frazioni e il collegamento fra il Comune e gli ospedali di Baggiovara, Sassuolo e Vignola

Un nuovo servizio per collegare il centro alle frazioni e garantire la copertura delle tratte fra Castelnuovo e i principali ospedali del territorio. Il Comune di Castelnuovo Rangone sta raccogliendo tramite avviso pubblico le manifestazioni d’interesse per l’affidamento ad operatori economici muniti di licenza Taxi o noleggio con conducente di un posteggio in area pubblica adibito a servizio di trasporto complementare che prevederà, tra le tratte obbligatorie, il collegamento fra il Comune di Castelnuovo e tutte le frazioni e il collegamento fra il Comune e gli ospedali di Baggiovara, Sassuolo e Vignola. Il costo previsto non dovrà superare la tariffa forfettaria di 0,90 euro al chilometro.

Per la comunità di Castelnuovo si tratta di un servizio nuovo, che integra la rete del trasporto pubblico locale e risponde alle esigenze di quei cittadini che per l’età avanzata, per motivi di salute o altro, non sono in condizione di utilizzare un mezzo proprio né di usufruire del trasporto pubblico.

Così il Sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi: “Ci siamo chiesti come venire incontro alla necessità di muoversi all’interno del perimetro comunale delle persone che, per età o altri motivi, non sono nelle condizioni di farlo. Con questa soluzione vogliamo ricucire il centro e le frazioni, garantire un’alternativa di mobilità pubblica in tratti attualmente non coperti, il tutto ad un costo fisso e accessibile. La volontà è di completare l’iter in tempi brevi e garantire il servizio già dall’autunno”.