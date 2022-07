Castelvetro. Manutenzione e chiusura del ponte sul torrente Guerro. Si apre il Guado e si sposta il Mercato

Nell’ambito degli interventi previsti per “mitigare” i disagi dei cittadini e favorire la fluidità del traffico veicolare a seguito dell’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria con la chiusura totale del ponte sul torrente Guerro lungo la Provinciale 17 (via Costituzione) prevista fino al prossimo 25 agosto, il Comune di Castelvetro comunica che da oggi è aperto il cosiddetto “Guado”, l’attraversamento del Guerro posto di fronte all’incrocio tra via Mascagni e la Provinciale che immette su via S. Polo, che di solito viene aperto in occasione della Sagra del Lambrusco settembrina.

L’apertura al traffico veicolare è prevista però, a differenza del periodo della Sagra, a senso unico da sinistra a destra del torrente, utilizzabile quindi solo da chi scende da Levizzano verso Vignola senza dover attraversare il centro del Capoluogo. Trattandosi però di un passaggio in alveo rialzato, percorribile soltanto nella stagione secca, dal Comune comunicano che l’apertura è da ritenersi sperimentale, in quanto mai realizzata per un periodo così lungo e, in caso di allerte meteo, verrà di nuovo chiuso per ovvi motivi di sicurezza.

Per limitare i disagi per la circolazione e i cittadini è stato previsto anche lo spostamento del mercato settimanale del mercoledì - ora collocato in via Destra Guerro - nello slargo collocato tra via Costituzione e via Gramsci. Gli uffici comunicano che la cosa avverrà in tempi brevi, appena saranno espletate le formalità e adottati gli atti necessari allo spostamento.