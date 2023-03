Fabio De Luigi e Stefano Accorsi in Appennino per un nuovo film, aperti i casting

La casa di produzione Colorado Film in, collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, ha aperto le selezioni per piccoli ruoli e figurazioni da inserire nel film "50 km all’ora" di Fabio De Luigi, con Stefano Accorsi. Parte delle riprese si svolgeranno anche sull'Appennino modenese.

Il primo casting è previsto per sabato 1 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, a CERVIA (RA) in Piazza XXV aprile- (Palazzina uffici tecnici Comune di Cervia – Sala piano terra), dove si ricercano :

Uomini e Donne 18 – 80 anni e bambini e bambine 8 – 15 anni

si cercano inoltre giovani RAVERS con look alternativi, capelli colorati, tagli particolari, piercing, "punkabbestia" con cani e una/un DJ

Giocolieri, mangiafuoco, trampolieri e circensi

Camerieri di origine asiatica e non

Giocatori di Ping Pong

Un anziano suonatore di organo o pianista).

Il secondo Casting è in programma per domenica 2 aprile dalle ore 10 alle ore 18 a FANANO (MO), al Centro Bortolotti in Via Torre 1 (ex Scuola Materna), dove si ricercano:

Uomini e Donne 18 – 80 anni e Bambini e Bambine 8 – 15 anni

Bambini Giocatori di Ping Pong

Un pizzaiolo

Si cercano inoltre urgentemente due bambini di 10/8 anni che assomiglino agli attori Stefano Accorsi e Fabio De Luigi.

Le riprese si terranno a partire dall’8 maggio 2023.