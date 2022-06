Film su Enzo Ferrari. Una nuova Casting Call per soli uomini

E' stata annunciata una nuova casting call per soli uomini dai 40 anni in su per la selezione di comparse per il nuovo film di Michael Mann dedicato al mito di Enzo Ferrari.

I provini si terranno in data giovedì 16 giugno dalle ore 14.00 alle ore 20.30 presso il Teatro del Tempio a Modena. Le persone che già sono state fotografate la

settimana scorsa in sede di casting, non dovranno ripresentarsi.

Per gli interessati e aspiranti comparse sarà sufficiente presentarsi fuori dal Teatro Del Tempio (Viale Caduti in Guerra, 196) senza alcun tipo di prenotazione e attendere il proprio turno.

Cosa serve per partecipare

In virtù del periodo storico in cui si ambienta il film si astengano dal venire al casting:

persone con tatuaggi in vista

persone con visibili risultati di chirurgia estetica

persone con tagli / colori di capelli moderni (doppi tagli, meches….)

uomini non disposti a tagliare del tutto la barba.

Chi parteciperà alle selezioni dovrà portare una fotocopia della Carta d’Identità, del Codice Fiscale e il Codice Iban. il casting è precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione. Per informazioni scrivere a castingemilia2022@gmail.com