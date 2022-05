Film su Enzo Ferrari, tre giorni di casting a Modena

Cresce l'attesa per l'inizio delle riprese del nuovo film del noto regista statunitense Michael Mann, che dopo anni di lavorazione ha avviato la produzione del film dedicato a Enzo Ferrari. Modena si trasformerà in un grande set cinematografico, per una pellicola di alto livello e che vede tra i protagonisti Adam Driver e Penelope Cruz.

Le riprese in sono previste principalmente a Modena e provincia, e anche a Bologna, tra luglio e settembre 2022. L’Emilia-Romagna, e Modena in particolare, sapranno favorire la realizzazione del film, incentrato su un illustre personaggio che rappresentail nome di Modena nel mondo.

Le date dei provini

Proprio a Modena la produzione ha aperto i casting, che si terranno al Teatro Del Tempio (Viale Caduti in Guerra, 196) con le seguenti modalità:

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 solo uomini di ogni età

VENERDI’ 3 GIUGNO dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 solo donne di ogni età

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO dalle ore 14:00 alle 18:30 solo minorenni di età compresa tra i 7 e i 13 anni, accompagnati da almeno un genitore.

Cosa serve per aspirare ad un ruolo

In virtù del periodo storico in cui si ambienta il film si astengano dal venire al casting:

persone con tatuaggi in vista

persone con visibili risultati di chirurgia estetica

persone con tagli / colori di capelli moderni (doppi tagli, meches….)

uomini non disposti a tagliare del tutto la barba.

Chi parteciperà alle selezioni dovrà portare una fotocopia della Carta d’Identità, del Codice Fiscale e il Codice Iban. il casting è precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Per questioni inerenti al ?lm, è preferibile inviare una mail a casngemilia2022@gmail.com