Casting call a Modena per la nuova serie 'Laundry Heroes'

La serie 'Laundry Heroes' è il nuovo progetto originale ideato e prodotto dal collettivo cinematografico modenese Scirocco Barocco Creation. La serie, di cui verrà girata nel 2023 la puntata pilota, si inserisce nell'ambito delle iniziative presentate in estate.

Il progetto ‘Scirocco Barocco Creation’ non è solo corsi e festival, ma anche – e soprattutto – produzioni originali. Siamo felici di annunciare, quindi, che venerdì 23 dicembre, in orario pomeridiano, si terrà a Modena una prima sessione di casting per cercare attori per la prima puntata pilota della nuova serie

Il casting si terrà presso la sede di Euphonìa in via Staffette Partigiane 9 a Modena. Chi vuole partecipare al casting, può scrivere all’indirizzo sciroccobaroccocreation@gmail.com. Gli orari esatti verranno comunicati in seguito.

Profili ricercati:

uomo, tra i 20 e i 30 anni – di qualunque nazionalità

donna, tra i 20 e i 30 anni – di qualunque nazionalità

uomo, tra i 35 e i 45 anni – di origini straniere

Dopo le prime produzioni indie (tra cui la premiata serie web 'Rudi'), il collettivo modenese Scirocco Barocco Creation - fondato dal giornalista Vincenzo Malara e da soci dell'Associazione Euphonia con main sponsor Bper Banca - Scirocco Barocco è pronto a intensificare l'attività con una serie di iniziative per condividere progetti e idee in campo cinematografico. Sul territorio lavorano tanti professionisti, che però non sempre riescono a realizzare progetti propri o inserirsi in un circuito che permetta loro di emergere. Ci sono registi, sceneggiatori, fonici, scenografi e tanti altri talenti che faticano a definire sinergie o trovare sbocchi professionali seri. L’intento di Euphonia è creare sinergie e contaminazioni tra diversi talenti e discipline: la nascita al suo interno del collettivo Scirocco Barocco Creation va nella direzione di costruire un luogo per scambiare idee, proposte e realizzare progetti video-narrativi.