Soliera, Caterina Bagni è la nuova presidente della Fondazione Campori

La Fondazione Campori di Soliera ha un nuovo presidente; è Caterina Bagni, prende il posto del dimissionario Francesco Ori che ricopriva la carica dal 2014. Laureata in architettura, da sempre interessata alla progettazione culturale, Bagni risiede a Soliera da quando è nata e assume la presidenza della Fondazione Campori a titolo gratuito. Sposata, con un figlio, Caterina ha svolto la libera professione nel campo dell’edilizia affiancandola con l’impegno politico e amministrativo come assessora comunale e, al momento, capo ufficio di gabinetto del sindaco nel comune di Castelfranco Emilia.



La Fondazione Campori è una fondazione culturale partecipata che si occupa della gestione dei servizi culturali, teatrali, di spettacolo e dei servizi di tempo libero rivolti alla comunità; gestisce la Biblioteca Campori, la Ludoteca e la Biblioteca Ragazzi, gli Spazi Giovani, il Nuovo Cinema Teatro Italia e durante l’anno organizza Arti Vive Festival, Arti Vive Habitat, Estate... Insieme, la Fiera di Soliera, il Profumo del Mosto Cotto, Corti Vivi Film Fest, Auguri Soliera!, i campi gioco estivi, i corsi e le iniziative culturali e formative.



“Sono felice che Caterina abbia accettato l’incarico”, spiega il sindaco di Soliera, “sono sicuro che la sua passione e le competenze che ha accumulato in questi anni possano garantire qualità e saldezza alle attività della Fondazione Campori, una realtà che continua ad essere strategica e fondamentale per la vita culturale solierese. Ringrazio altresì il presidente uscente Francesco Ori il cui contributo è stato fondamentale per far crescere la Fondazione Campori e renderla quello che è oggi: una realtà culturale stimata e riconosciuta anche fuori dal nostro territorio per la qualità dei progetti e delle iniziative che organizza e promuove.”