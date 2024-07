Cau in provincia di Modena, in sei mesi visitate oltre 20mila persone

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'Azienda USL di Modena ha inaugurato cinque Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) in provincia, con sedi a Carpi, Modena, Castelfranco Emilia, Finale Emilia e Fanano. I prossimi CAU apriranno a Sassuolo e Vignola tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Sei mesi di attività: un bilancio positivo

Dal loro avvio a dicembre 2023, i CAU hanno accolto oltre 20.000 persone, trattando il 90% dei pazienti direttamente presso i centri e inviando solo l'8% al Pronto Soccorso. Il tempo medio di attesa per una visita è inferiore a 60 minuti.

Funzione e accessibilità dei CAU

I CAU sono stati introdotti per gestire problemi di salute urgenti ma non gravi, come lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea, vomito e dolori articolari. I dettagli sui sintomi e le patologie trattate sono disponibili sul sito dell'Azienda USL di Modena e sul sito della Regione Emilia-Romagna.

Servizi offerti

Le equipe dei CAU valutano i pazienti, effettuano visite mediche e, se necessario, accertamenti strumentali di base come esami di laboratorio e elettrocardiogrammi. Possono anche consultare specialisti ospedalieri o inviare pazienti a servizi di specialistica territoriale.

Dal primo luglio, tutti i CAU della provincia di Modena sono aperti dalle 8 alle 24, sette giorni su sette. Dalle 24 alle 8 del mattino, l'assistenza è garantita dal servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), contattabile al numero unico 800 032032.

Modena: Presso il Policlinico, piano terra della palazzina con ingresso n. 31.

Presso il Policlinico, piano terra della palazzina con ingresso n. 31. Carpi: Piano terra dell'Ospedale Ramazzini.

Piano terra dell'Ospedale Ramazzini. Finale Emilia, Castelfranco Emilia e Fanano: All'interno delle Case della Comunità.

Un Servizio Integrato

I CAU sono integrati nella rete dei servizi territoriali, che include medici di medicina generale, specialisti territoriali e ospedalieri e la rete dell'emergenza territoriale. La Centrale Operativa Territoriale coordina i servizi, garantendo un percorso dedicato al paziente anche dopo la dimissione dai CAU.

Questi centri rappresentano un punto di riferimento fondamentale per i servizi socio-sanitari di prossimità, offrendo cure tempestive e specialistiche ai cittadini. Grazie al loro contributo, la rete sanitaria di Modena continua a crescere e migliorare, rispondendo efficacemente alle esigenze della popolazione.