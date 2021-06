Il cavalier Lorenzo Barberini ricevuto in Municipio a Sassuolo

Sassuolo ha un nuovo Cavaliere della Repubblica: si tratta di Lorenzo Barberini, Presidente della banda la Beneficenza che il 2 Giugno scorso, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, nella sede di rappresentanza della Prefettura di Modena ha ottenuto l’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dalle mani del Prefetto di Modena Alessandra Camporota, Lorenzo Barberini Presidente del corpo bandistico cittadino da circa 40 anni, ha ricevuto il cavalierato perché “ha portato il gruppo musicale sassolese a raggiungere livelli di eccellenza”, si legge nella nota della Prefettura di Modena.

Ieri pomeriggio Lorenzo Barberini è stato ricevuto in Municipio dal Sindaco Gian Francesco Menani e dalla Giunta al completo che lo ha ringraziato per l’enorme lavoro svolto in tutti questi anni, consegnandogli una pergamena con su scritto “per gli anni dedicati a favore della Città di Sassuolo. Con gratitudine e riconoscenza”.