Cavezzo dice no alla violenza sulle donne

Cavezzo dice No alla violenza contro le donne. Nell’ambito delle manifestazioni nel mese – quello di novembre – dedicato alla violenza contro le donne in tutti i Comuni dell’Area Nord sono in programma manifestazioni ed eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno, che non accenna a diminuire.

Ieri il sindaco Lisa Luppi, insieme all’assessore alle pari opportunità Ilaria Lodi e all’assessore all’ambiente Michele Soffritti hanno preso parte alla camminata, partita da Piazza Don Zucchi contro la violenza di genere. I partecipanti hanno percorso le strade del centro indossando magliette rosse e alla manifestazione hanno preso parte anche le ospiti della CRA di Villa Rosati. Per tutto il mese di novembre, inoltre, tutto lo sport di Cavezzo scende in campo indossando la maglia rossa, nell’ambito dell’iniziativa di sensibilizzazione ‘Io gioco con la maglia Rossa’. Un gesto volto a dare un segnale importante di lotta verso la violenza in ogni sua forma.

Il Modena Cavezzo Futsal e la Pallavolo Cavezzo infatti sono entrati in campo ieri, domenica 12 novembre, con le maglie rosse per sensibilizzare tutte le persone presenti nei palazzetti. Nel prossimo fine settimana la Polisportiva Cavezzo entrerà in campo con la maglia rossa così come, il 25 novembre, il Rugby Cavezzo.